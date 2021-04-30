Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 21:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de "tam kapanma" nedeniyle sessizlik hakim
[Fotoğraf: AA]
Gümüşhane'de (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki tam kapanmanın ilk gününde sakinlik gözlemleniyor.
Kent merkezinin yoğun noktaları Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı'nda sessizlik hakim.
Polis ekipleri kısıtlama tedbirlerine ilişkin caddelerde denetimlerini sürdürürken sokakta olan vatandaşlara izin belgesi sorarak kimlik kontrolü yapıyor.
Ekipler, normal zamanda trafik akışının yoğun olduğu noktaları dubalarla çevirerek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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