İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında Güvenli köyünde B.Ü'nün evine operasyon düzenlendi.

Bomba arama köpeği "Maske"nin de kullanıldığı operasyonda 3 tüfek, 3 tabanca, ses tabancası, 2 tabanca kabzası ve çakı ile silahlara ait 7 şarjör ve 1130 mermi ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.Ü'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.