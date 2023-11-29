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Güncel
İHA 29.11.2023 16:36

Gümüşhane’de ruhsatsız tabanca ve kaçak alkol operasyonunda 2 kişi yakalandı

Gümüşhane’de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız tabanca bulundurdukları ve kaçak alkol satışı yaptıkları belirlenen iki kişi yakalandı.

Gümüşhane’de ruhsatsız tabanca ve kaçak alkol operasyonunda 2 kişi yakalandı

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Torul ilçesinde ikamet eden A.B. ve D.D. isimli şahısların ruhsatsız tabanca bulundurdukları ve kaçak alkol satışı yaptıkları bilgisine ulaştı.

Savcılıktan alınan arama kararının ardından harekete geçen jandarma ekipleri bomba arama köpeği ‘Maske’ ile birlikte şahıslara ait ikametlerde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda A.B. isimli şahsın evinden 1 adet 7.65 milimetre çapında tabanca, 7 adet 7.65 milimetre çapında tabanca mermisi ele geçirildi. D.D. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda ise 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 42 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi ve 7 adet 7.65 milimetre çapında mermi ele geçirilerek muhafaza altına alınırken, şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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