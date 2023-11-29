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Güncel
AA 29.11.2023 16:33

Rize'de Türk Kızılay'a kan bağışında bulunanlara bal hediye edildi

Rize'de Türk Kızılay ve özel bir kuruluş arasında "Lezzeti Tatlar Paketi" adlı kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Rize'de Türk Kızılay'a kan bağışında bulunanlara bal hediye edildi

Türk Kızılay tarafından kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen kampanyada, bağışta bulunan kişilere bal hediye edildi.

Bağış kapsamında 200'ün üzerinde kişi bağışta bulunurken, etkinlik yarın saat 21.00'a kadar devam edecek.

Kızılay Şube Başkanı Bahattin Karali, kan bağışının önemine değinerek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin kan açığının giderilmesi için özellikle özel işletmelerden böyle destek gelmesi hepimizi sevindiriyor. Sosyal sorumluluk kapsamında bu anlamda daha önce Çaykur Rizespor bağış yapanlara forma desteği vermişti. Şimdi Rizeli balcılardan bal desteği bizleri mutlu etti. Herkesi sosyal sorumluluk kapsamında kan bağışına desteğe çağırıyoruz"

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