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Güncel
İHA 18.07.2023 16:56

Gümüşhane’de ormanlara girişler yasaklandı

Gümüşhane'de orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yayımlanan genelge ile 31 Ekim tarihine kadar ormanlara girişler yasaklandı.

Gümüşhane’de ormanlara girişler yasaklandı

Son günlerde ülke genelinde artan orman yangınlarının ardından Gümüşhane’de de Vali Kamuran Taşbilek imzasıyla yayımlanan genelgeyle olağanüstü hava durumları nedeniyle il genelinde orman yangınlarının ortaya çıkabileceği ifade edilerek bir dizi tedbir alındı.

Ormanları yangına karşı korumak amacıyla alınan tedbirlerin sıralandığı genelgede 18 Temmuz-31 Ekim 2023 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler il genelinde yasaklanırken, bu tarihler arasında yalnızca görevlilerin ormanlara girebileceği vurgulandı.

Piknik, mangal, anız yakmak yasaklandı

Orman çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola verme, piknik yapma, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasaklandığı genelgede ayrıca bağ-bahçe, anız ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması da yasaklandı.

Havai fişek yasaklandı

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşlarının oluşabilecek yangın riskine karşı bütün tedbirleri eksiksiz alması istenen genelgede ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün, nişan gibi organizasyonlarda orman yangınlarına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da kısıtlama getirildi.

Belediyeler koruma bandı oluşturup iş makinelerini hazır bulunduracak

Enerji nakil ve iletim hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşların hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen kısımlarında gerekli bakımları gerçekleştirerek yangın riskine karşı her türlü tedbiri alması istenen genelgede tüm belediyelerin orman içinde, bitişiğinde ve yakınında bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacağı ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracağı ifade edildi.

Denetimler artırılacak, din görevlileri vatandaşları uyaracak

Genelgede ilçe kaymakamlıkları ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerinin gözetim ve denetimlerini etkin bir şekilde yapacakları belirtilirken, ormanların korunması noktasında vatandaşları uyarmak ve bilinçlendirmek üzere köy ve mahalle cami imamlarınca konuşmalar ve sohbetler düzenlenmesi, cami hoparlörlerinden ilanlar yapılarak, ateş yakılmaması konusunda halkın uyarılması istendi.

Tabiat parkları, kent ormanı tedbirleri alarak faaliyetlerine devam edecek

Köy muhtarlarının ormanların yangınlara karşı muhafazasında köylerde gerekli tedbirleri alarak vatandaşları uyarması istenen genelgede ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığınca kiraya verilen piknik ve mesire yerleri işleticilerinin orman idaresi ile yaptıkları sözleşme hükümlerine istinaden faaliyetlerine devam edeceği, bununla birlikte orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alacağı ve bu tedbirlerin orman teşkilatının ilgili birimleri tarafından da denetleneceği, tabiat parkları ve kent ormanının da bu bağlamda değerlendirilerek söz konusu alanlardaki işletmecilerin orman yangınlarına yönelik her türlü tedbiri alacağı ifade edildi. Gümüşhane sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanacak kararlara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacak.

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