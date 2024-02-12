Gümüşhane’de kurtlar ana yola kadar indi

Son günlerde yüksek dağ köylerinde sürü halinde sık sık görüntülenen kurt sürüleri bu kez Torul ilçesinin Kirazlık köyünde ana yola kadar inerken görüntülendi.

Gümüşhane-Giresun karayolu üzerinde olta balıkçılarının sıklıkla kullandığı Kirazlık köyü girişinde yolun yamacından aşağıya inerken görülen 2 kurt balıkçıların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Bölgedeki Torul barajının kenarında balık tutmaya giden amatör balıkçılar ana yol kenarında 2 büyük kurt gördü. Ana yola inmek isteyen kurtların birini cep telefonuyla görüntülemeyi başaran balıkçılar kısa süreli şaşkınlık yaşarken kurtlar bir süre sonra tepelik alana geri döndü.