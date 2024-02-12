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Güncel
İHA 12.02.2024 09:51

Gümüşhane’de kurtlar ana yola kadar indi

Gümüşhane'de kurtlar, Gümüşhane-Giresun karayolu üzerinde Kirazlık köyü yakınlarında görüntülendi.

Gümüşhane’de kurtlar ana yola kadar indi
[Fotograf: İHA]

Son günlerde yüksek dağ köylerinde sürü halinde sık sık görüntülenen kurt sürüleri bu kez Torul ilçesinin Kirazlık köyünde ana yola kadar inerken görüntülendi.

Gümüşhane-Giresun karayolu üzerinde olta balıkçılarının sıklıkla kullandığı Kirazlık köyü girişinde yolun yamacından aşağıya inerken görülen 2 kurt balıkçıların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Bölgedeki Torul barajının kenarında balık tutmaya giden amatör balıkçılar ana yol kenarında 2 büyük kurt gördü. Ana yola inmek isteyen kurtların birini cep telefonuyla görüntülemeyi başaran balıkçılar kısa süreli şaşkınlık yaşarken kurtlar bir süre sonra tepelik alana geri döndü.

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