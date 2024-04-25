Gümüşhane’de kene vakalarında artış

İlkbahar ile birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış görülmeye başlandı.

Yılın ilk vakasının görüldüğü Gümüşhane’de A.S. ve H.S. isimli karı koca da KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi altına alındı.

Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Furkan Kurt, vaka artışları ile ilgili Gümüşhane’nin de içinde yer aldığı Kelkit Vadisi'nin en riskli bölge olduğunu söylerek bu bölgede yaşayan insanların daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

"Şu anda 3 hastaya kesin tanı koyduk"

Şu ana kadar 3 hastaya tanı koyulduğunu belirten Uzm. Dr. Kurt, "Hastalardan biri taburcu edildi, biri hala yatıyor. Bir hastamızı da Trabzon’a sevk ettik ve durumunun iyi olduğunu öğrendik" dedi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının keneler yoluyla bulaştığını ve bu kenelerin daha çok Kelkit Vadisi'nde yoğunlaştığını anlatan Kurt, sözlerine şöyle devam etti:

"Kenelerin aktifleştiği dönemler ilkbahar ve yaz ayları olduğu için son 10 gündür vakalarda resmen patlama var. Hastalar genellikle ateş, baş, kas ve eklem ağrısı şikâyetleri yani sanki bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi bulantı, kusma ve ishal şikâyetleriyle başvuruyorlar. Hastalar daha geç başvurursa bu şikâyetler kanamalarla seyredip, hastalar kaybedilebiliyor."

"Kenenin üzerinde sigara söndürmek kolonya dökmek zararlı"

KKKA hastalığının kanıtlanmış bir tedavisi olmadığının vurgulayan Dr. Kurt, "Biz destek tedavileri yapıyoruz. En önemli yol ise korunma yöntemleri. Vatandaşların bilinçli olması gerekiyor. Riskli bölgelerde pantolon paçalarının çorap içine sokulması ve keneyi fark edebilmek için açık renkli giyisilerin giyilmesi gerekiyor" dedi.

Dr. Kurt, kene ile karşılaşılması durumunda yapılabilecekleri ise şöyle özetledi:

"Eğer sağlık kuruluşuna başvurmak zaman alacaksa kenenin çıkarılması lazım. Çıplak elle dokunmamak kaydıyla, bir bez, bir eldiven, naylon bir poşetle kenenin vücuda tutunduğu en yakın yerden tutulup çıkarılması lazım. Kene çıkarıldıktan sonra da 10 gün boyunca hastalık belirtilerini takip ederek bunun gerçekleşmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.

Kenenin üzerinde sigara söndürmek, kolonya dökmek, deterjan dökmek, yakmak kenenin kusup taşıdığı mikrobu daha fazla boşaltmasını sağlayacağından yapılmaması gereken şeyler."