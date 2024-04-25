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Güncel
İHA 25.04.2024 09:31

Bölgede bir ilk: Tatvan’da kapalı yöntemle tüp açma operasyonu yapıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir ilke imza atıldı. Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Mediha Kübra Ceylan, hastasına kapalı yöntemle tüp açma operasyonu yaptı.

Bölgede bir ilk: Tatvan’da kapalı yöntemle tüp açma operasyonu yapıldı
[Fotograf: İHA]

34 yaşında ve 3 çocuk annesi olan H.E., sezaryen sırasında bağlanan tüplerinin açılması için Bitlis'te Tatvan Devlet Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Mediha Kübra Ceylan'a başvurdu.

1 yıl boyunca takip edilen hastaya, bölgede ilk kez kapalı yöntemle tüp açma operasyonu yapıldı.

Son bebeğini kaybeden annenin yeniden doğal yollarla gebe kalabileceğini anlatan Ceylan, "Bebeğini kaybetmesi üzerine tekrar çocuk istemiyle bize başvurdu. Hastamızın tüp bebek seçeneği de vardı. Biliyorsunuz ki yardımcı üreme teknikleriyle gebe kalmak, gebeliğe bağlı bütün hastalık risklerini artırmaktadır. Bizim yapmış olduğumuz ameliyatta da elbette riskler vardı. Çok şükür sorunsuz ve başarılı şekilde yaptık" dedi.

Kapalı yöntemde iyileşme süreci daha hızlı

Kapalı yöntemle yapılan tüp açma operasyonunun açık ameliyatlara nazaran daha üst bir cerrahi beceri ve tecrübe gerektirdiğini söyleyen Ceylan, şöyle konuştu:

"Bu ameliyat bölgede açık yöntemle çok sık yapılabilen bir ameliyat. Ancak biz bunu kapalı yöntem ile gerçekleştirdik. Bu operasyonu yapmak için sadece yeterli imkan olması yetmiyor. Nerdeyse mikro cerrahi kabul edilebilecek bir ameliyat. Çünkü kapalı olarak yapmak, orta çaplı bir damar büyüklüğünde kesilmiş bir organı yerinden tekrar açıp uç uca dikmemiz anlamına geliyor. Kapalı yöntemin önemine gelecek olursak, tabii ki açık cerrahiye göre karnın bütün kaslarını kesmemize gerek kalmıyor. Sadece üç tane delikle bu ameliyatı yapabiliyoruz. Bu yöntemde hastaların operasyon sonrası iyileşme süreci çok daha hızlı oluyor."

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