6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde büyük çaplı yıkıma neden olurken, 45 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybetti.



Büyük felaketin ardından bölgedeki en büyük sorunlardan birisi olan barınma ihtiyacı için çadır ve konteyner kentler kurulurken, bazı depremzedeler de Türkiye’nin çeşitli illerinde misafir edilmeye başlandı. Depremzedelerin farklı illere göçü nedeniyle bazı fırsatçılar ise kira bedellerini fahiş oranda arttırarak, depremzedelerin mağdur olmasına neden oldu. Fırsatçıların bu büyük acının üzerinden bile kâr elde etmeye çalışması vicdanları yaralarken, Gümüşhane’de bazı ev sahipleri adeta fırsatçıları utandıracak bir davranışa imza attı.



Bin 732 depremzedenin yerleştirildiği Gümüşhane’de, 300’e yakın depremzede devlet yurtlarına yerleştirilirken, bin 400’e yakın depremzede de evlerde barınmaya başladı.



Gümüşhaneli ev sahipleri de depremzedelerin bir bölümünden kira almayarak örnek bir davranış sergiledi. Evlerini 1 yıl kira bedelsiz olarak depremzedelere açan ev sahipleri ve hayırseverler fatura ve gıda noktasındaki birçok ihtiyacın karşılanmasına da destek sağlarken, fırsatçıları da kınadı.



“Mahalle sakinlerimizin çoğu evlerini bedelsiz olarak depremzedelere açtı”



Gümüşhane halkının depremde büyük bir seferberlik içerisinde yardım faaliyeti sürdürdüğünü söyleyen Hasanbey Mahallesi Muhtarı Hamza Bayrak, “Gümüşhane olarak el birliğiyle elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Varımızla yoğumuzla seferber olduk depremzede kardeşlerimiz için. Her ne kadar iyi yürekli insanlar olsa da duyuyoruz fırsatçılar ve kötü düşünceli insanlar da var ama Gümüşhane’miz bu noktada çok farklı bir tutum sergiledi. Varımızla yoğumuzla seferber olduk ve çoğu vatandaşımız ve komşularımız boşta evleri olanlar depremzede kardeşlerimize evlerini ücretsiz olarak açtılar 1 yıl kira bedelsiz ve faturalarını da ödeyerek. Fırsatçılar da var tabi onları da Allah’a havale ediyorum” dedi.



“Bunun örnek olmasını istiyoruz”



Depremi yaşayan vatandaşlara tüm Türkiye olarak hassasiyet gösterilmesi ve yardım edilmesi gerekliliğinin altını çizen Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Arzu Ay, “Gümüşhane depremden sonra yardım noktasında seferber oldu ben bir Gümüşhaneli olarak bundan gurur duydum. Bunlardan en güzeli de buradaki bazı hayırsever ev sahipleri evlerini ücretsiz olarak depremzedelere açtı, ne kadar oturabilirseniz oturun dediler. Evlerini depremzedelere açan vatandaşlara, kooperatiflere ve apartman yöneticilerine gönülden teşekkür ediyoruz. Bunun örnek olmasını istiyoruz. Çünkü barınma büyük bir ihtiyaç, insanların evleri yıkıldı. Hala o korkuyu yaşayan vatandaşlar var. Bizim onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Gümüşhane’de bu güzel olaylar yaşanırken lütfen Türkiye’nin diğer şehirlerinde insanları korkutmayalım” diye konuştu.



“Sabah erkenden evi temizlemek istedik, kapıyı açtığımızda ev tertemizdi”



Depremin merkez üssü Pazarcık’tan ailesiyle birlikte üniversite eğitimi gördüğü Gümüşhane’ye yerleşen Tülay Coşar, “Depremden sonra ilk 9 saat ailemden haber alamadım çok kötü oldum. Oralar yaşanılacak gibi değildi. Her yer yıkılmış vaziyetteydi çok kötüydü. Biz buraya geldiğimizde o kadar çok yardım ettiler ki kira konusunda, harçlık konusunda sağ olsunlar. Komşular sağ olsunlar sürekli gidip geliyorlar, ilgileniyorlar. Biz buraya taşınmadan önce sabah erkenden gelip evi temizlemek istedik, geldik kapıyı açtık ki ev tertemiz, evi temizlemişler. Zaten onun verdiği mutluluk bambaşkaydı. O durumdan çıkmış gelmiş bir insan her şeyini kaybetmiş, hiçbir şeyi yok birinden yardım istiyor fırsatçıların böyle davranması gerçekten çok kötü” ifadelerini kullandı.