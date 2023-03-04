Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de elektronik sigara operasyonu
Edirne'de düzenlenen operasyonda çok sayıda elektronik sigara ele geçirildi.
Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik düzenlediği operasyonlarda 1179 elektronik adet elektronik sigara ile 1 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Emniyet ve asayişin sağlanması ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik faaliyetlere, vatandaşların desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.
Etiketler: Edirne
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