Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik düzenlediği operasyonlarda 1179 elektronik adet elektronik sigara ile 1 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Emniyet ve asayişin sağlanması ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik faaliyetlere, vatandaşların desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.