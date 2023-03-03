Binanın içinde de sıramatikten sıra alıp işlem başlatmak isteyen vatandaşlar, saatlerce işlem sırasının kendilerine gelmesini bekledi.

Görevlilerden yapılacak işlemler konusunda destek alan vatandaşlar hazırladıkları dilekçeleri ilgili birimlere teslim etti.

Yaklaşık 2 saat sıra bekledikten sonra emeklilik başvurusunda bulunduğunu dile getiren Erol Gökçe, emekliliği hak ettiği için mutlu olduğunu söyledi.