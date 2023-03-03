Karaman'da eğitim öğretime başlayan depremzede öğrencilerle bir araya gelerek tanışmak isteyen Gevher Hatun Anaokulu öğretmenleri, veliler ve öğrenciler evlerinde pastalar hazırladı.





Şehit Durmuş Ali Uzun İlk ve Orta Okulu bahçesine getirilen pastalara, "Şehrimize hoş geldiniz" yazıldı.

Ders zilinin çalmasıyla okul bahçesine çıkan depremzede öğrenciler, pastayı görünce şaşırdı.

Gevher Hatun Anaokulu Müdürü Merve Uzun gazetecilere, depremzede öğrencileri mutlu etmek için bu şekilde bir hazırlık yaptıklarını kaydetti.