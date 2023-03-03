Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'taki tarihi camilerde depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
[arşiv haber, İHA]
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için Şırnak merkez ve Cizre ilçesindeki tarihi camilerde için Mevlid-i Şerif okutuldu.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan depremde hayatını kaybedenler için Cuma namazı öncesi Şırnak merkez Geylani Camisi'nde Mevlid-i Şerif okundu.
Depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Cizre ilçesinde de Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan tarihi Ulu Camisi ibadete açıldı.
1155 yılında yapılan tarihi camide Cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Etiketler: Şırnak
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