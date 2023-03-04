Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Beyşehir-Konya Karayolu'nun 23. kilometresinde Celalettin B. idaresindeki motosiklet, Karabayat Mahallesi kavşağında Osman A. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada motosikletten savrulan Balık, olay yerinde hayatını kaybetti. Balık'ın cenazesi, savcı incelemesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Celalettin Balık'ın Antalya'dan Konya'ya dönüş yolunda olduğu öğrenildi.
Etiketler: Konya
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