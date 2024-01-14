Gümüşhane’de bir evin çatı katı alevlere teslim oldu

Torul ilçesine bağlı Bahçelik köyünün İkisu-Şiran Karayolu kenarındaki Mesire Mahallesi'nde Hüsnü Tümer’e ait evin teras ve çatı katında akşam saatlerinde bacadan çıktığı değerlendirilen yangın meydana geldi.

Akşam saatlerinde ev sakinleri evlerinin teras katının alev aldığını görünce 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi. Komşuların ve köylülerin zorlukla yaptıkları ilk müdahalelerin ardından yangına Gümüşhane ve Torul Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 3 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alınan yangında çatı küle döndü. Yangın esnasında çatı katında bulunan tüpün de patlaması sonucu çıkan yangında eşyaların tamamı ve çatı kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin yetişmesiyle yangının büyümesi engellendi.