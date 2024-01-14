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Güncel
İHA 14.01.2024 16:43

Gümüşhane’de bir evin çatı katı alevlere teslim oldu

Gümüşhane’de bir evin bacanın tutuşması sonucu çıkan yangında teras katı ve çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer katlara ulaşmadan söndürüldü.

Gümüşhane’de bir evin çatı katı alevlere teslim oldu
[Fotograf: İHA]

Torul ilçesine bağlı Bahçelik köyünün İkisu-Şiran Karayolu kenarındaki Mesire Mahallesi'nde Hüsnü Tümer’e ait evin teras ve çatı katında akşam saatlerinde bacadan çıktığı değerlendirilen yangın meydana geldi.

Akşam saatlerinde ev sakinleri evlerinin teras katının alev aldığını görünce 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi. Komşuların ve köylülerin zorlukla yaptıkları ilk müdahalelerin ardından yangına Gümüşhane ve Torul Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 3 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alınan yangında çatı küle döndü. Yangın esnasında çatı katında bulunan tüpün de patlaması sonucu  çıkan yangında eşyaların tamamı ve çatı kullanılamaz hale geldi. 

İtfaiye ekiplerinin yetişmesiyle yangının büyümesi engellendi.

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Gümüşhane Yangın
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