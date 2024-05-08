Gümüşhane Valisi Tanrısever: Satala Antik Kenti Türkiye’ye ve dünya turizmine kazandırılmalı

Kelkit ilçesi temasları kapsamında Kaymakamlık Toplantı Salonunda konunun ilgilisi kurum müdürleri ve kazı heyetiyle toplantı yapan Vali Tanrısever, alanda yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe miras” projesi kapsamında ilçeye bağlı Sadak köyü sınırlarındaki Satala Antik Kentinde bu yıl yapılacak kazı çalışmalarına 5,5 milyon TL destek vereceğini ifade eden Vali Tanrısever, Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırında günümüze kadar ulaşabilmiş tek kalesi, Anadolu’da kazı çalışması yapılabilen tek Roma Lejyon kalesi ve 5 Roma İmparatorunun ziyaret ettiği tek lejyon kalesi olan Satala Antik Kentini çok önemsediklerini söyledi. Prof.Dr. Şahin Yıldırım tarafından başlanan kazı çalışmalarını devralan Dr. Öğretim üyesi Elif Yavuz Çakmur, toplantıda dünyadan örnekler aktararak lejyon kalelerinin nasıl gün yüzüne çıkarıldığını ve turizme nasıl kazandırıldığında dair örnekler aktardı. Ekiplerinin hazır olduğunu ve kazının yanında proje ve restorasyon projelerine öncelik vereceklerini kaydeden Çakmur, eski sağlık ocağı binasının olduğu binanın ziyaretçi karşılama merkezi yapılacağını, bu yıl alanda öğrenciden çok akademisyen ve uzman olacağını belirtti.



Toplantıda mimar ve restorasyon uzmanı Tuncer Çağrı Çakmur ise Gölbaşı mevkiindeki Roma mezarlığının olduğu alanda ve Roma döneminden kalma havuzda çalışma yapacaklarını söyledi. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Gümüşhane Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Esra Tunç da toplantıda yaptığı sunumla Satalayla ilgili hazırladıkları projeler hakkında bilgiler aktardı.



“Satala’yla çok işimiz var. Önceliğimiz sizin çalışmalarınızın önündeki engelleri kaldırmak. Elimizi çabuk tutalım” diyerek alanda yapılan çalışmaları çok önemsediğini ifade eden Vali Tanrısever, Satala Antik Kenti’nin Türkiye’ye ve dünya turizmine kazandırılması için çalışmalar yapılacağının altını çizdi.



"Potansiyelimiz çok yüksek"



Vali Tanrısever, bölgede bulunan eski sağlık ocağının Roma Lejyon Binası ismiyle turist ağırlama ve karşılama alanı olarak hizmete kazandırılacağını belirterek, “Satala Antik Kenti’ndeki çalışmaları nasıl hızlandırırız, Türkiye ve dünya turizmine nasıl kazandırırız bunun fikir alışverişini yaptık. Potansiyelimiz çok yüksek. Satala’nın kıymetini sadece biz değil Türkiye ve dünya bilecek. Buradaki temel sıkıntılarımızdan birisi gelen insanların ağırlanabileceği bir yer. Orada kendilerine asgari de olsa bu bölgenin öneminin anlatabileceği ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir mekana ihtiyaç var. Burayı da eski sağlık ocağını Roma Lejyon Binası haline getirmek suretiyle ilk turist ağırlama ve karşılama yeri olarak hizmete kazandıracağız. Bölgenin birtakım eksiklikleri ve bu eksiklikleri tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan çok ciddi bir proje desteği ve maddi kaynak geldi. Bir proje kaynağını da DOKAP’tan almayı planlıyoruz. Bunun için projelerimizi yaptık, önümüzdeki sene de onun kaynağı gelirse Satala topyekûn bir ayağa kalkma sürecine başlayacak. Bu zamana kadar yapılacaklar genel hatlarıyla çizilmiş bundan sonra ayağa kalkacak” dedi.



Gümüşhaneli iş insanı Aydın Doğan’ı da yakın zamanda Kelkit’e ve Gümüşhane’ye davet ederek Satala’daki çalışmaları bizzat yerinde göstererek, bu çalışmanın önemini de izah ederek destek talep edeceklerini sözlerine ekledi.



Toplantıya Kelkit Kaymakamı Kadir Algın, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, kazı başkanı Dr. Öğretim Üyesi Elif Yavuz Çakmur, DOKA temsilcisi Esra Tunç, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Çetin Kaya ve Sadak Köyü muhtarı Muharrem Erdoğan da katıldı.