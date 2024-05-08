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Güncel
AA 08.05.2024 16:13

Karaman'da Trafik Haftası dolayısıyla çocuklara trafik eğitimi verildi

Karaman'da, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında çocuklara trafik eğitimi verildi.

Karaman'da Trafik Haftası dolayısıyla çocuklara trafik eğitimi verildi

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çocuk Trafik Eğitim Parkında verilen eğitimlerde, anaokulu öğrencilerine akülü araç kullandırıldı, trafik işaretleri öğretildi.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan etkinlik alanını ziyaret etti, uygulamalı eğitimleri izledi.

Karaman'da Trafik Haftası dolayısıyla çocuklara trafik eğitimi verildi

Sarıibrahim, trafik eğitiminin küçük yaşlardan itibaren verilmesi gerektiğini belirterek, eğitimlerin trafik güvenliğinin sağlanması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Trafik Haftası kapsamında, "Hayatla Yarışılmaz" mottosuyla verilen eğitimler hafta boyunca devam edecek.

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