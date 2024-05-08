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Güncel
AA 08.05.2024 15:52

Bursa'da gümrük kaçağı oto yedek parçaları operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir depoda yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı oto yedek parçası ele geçirildi.

Bursa'da gümrük kaçağı oto yedek parçaları operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde A.K.A'ya ait bir depoda çok sayıda gümrük kaçağı oto yedek parçaları bulunduğu bilgisine ulaştı.

Bursa'da gümrük kaçağı oto yedek parçaları operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

Çok sayıda araba parçası ele geçirildi

Yapılan araştırmanın ardından baskın yapılan aramalarda 619 airbag, 324 aks, 232 stop farı, 120 araç göğüs paneli, 100 direksiyon simidi, 30 araç arması, 20 eksantrik ve 7 far beyni ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K.A, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

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