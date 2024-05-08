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Güncel
AA 08.05.2024 15:44

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bazı malzemeler ele geçirildi.

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu bir şüphelinin evinde arama yaptı.

Uyuşturucu kullandığı ve kaçak yollardan temin edilen alkol ürünlerini satarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen zanlının evinde 53 adet uyuşturucu hazırlama malzemesi, 40 litre kaçak alkollü içki, 14 av tüfeği fişeği, 9 alkol kalite kontrol test kiti, 3 gram uyuşturucu tohumu ve bir ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet", "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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