Çok Bulutlu 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.05.2024 15:27

Adana'da maganda kurşunuyla öldürülen kadının ailesi adalet istiyor

Adana'da, silahlı saldırı düzenlenen iş yerinin önünden tesadüfen otomobiliyle geçerken ensesine isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybeden Hayriye Derin'in ailesi, suçluların yakalanarak cezalandırılmasını istiyor.

Adana'da maganda kurşunuyla öldürülen kadının ailesi adalet istiyor
[Fotograf: AA]

Adana merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde, 4 Mayıs'ta silahlı saldırı düzenlenen bir iş yerinin önünden tesadüfen geçerken gelen kurşunla yaralanan ve sevk edildiği hastanede yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Hayriye Derin için evinin bulunduğu binanın bahçesinde mevlit okutuldu.

Hayriye Derin'in Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi oğlu Burak Derin, annesinin 12 yaşındaki kardeşini kursa bırakıp 7 yaşındaki diğer kardeşiyle eve döndüğü sırada bir iş yerine yönelik silahlı saldırı sırasında vurularak hayatını kaybettiğini söyledi.

Annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını vurgulayan Derin, haber aldıktan hemen sonra olay yerine gittiğini, buraya ulaştığında annesinin hastaneye kaldırıldığını öğrendiğini, 7 yaşındaki kardeşini ise şoka girmiş halde bulduğunu anlattı.

Adana'da maganda kurşunuyla öldürülen kadının ailesi adalet istiyor

"Yaşadıklarımızın tarifi yok"

Hukuk dünyasına giriş amacının mağdurların yanında yer almak olduğunu söyleyen Derin, şöyle konuştu: "Maalesef ki bu olayın neticesinde mağdur olan taraf biz olduk. Hakkımızı savunacağız, asla bu olayın peşini bırakmayacağız. Giden geri gelmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güvenimiz sonsuz. Umarım ki adalet yerini bulacaktır. Annemi 4 Mayıs'ta kaybettik. Failler belli fakat hala bulunamadı. Bunun için neler yapılması gerekiyorsa fazlasıyla yapılmasını talep ediyorum. Annem benim savcı olmamı isterdi. Ben de anneme hep avukat olmak istediğimi söylerdim. İnşallah ilerde bana gerek kalmadan bu olay en kısa sürede çözülür. Yaşadıklarımızın tarifi yok. Büyük bir boşluk içindeyiz. Acımız çok büyük."

Öte yandan Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kurşun Derin'in ensesine isabet etmişti

Motosikletli 2 kişi, 4 Mayıs'ta Mücahitler Caddesi'ndeki işletmeye silahlı saldırı düzenlemiş, kurşunlardan biri, otomobiliyle olay yerinden geçen sürücü Hayriye Derin'in ensesine isabet etmişti.

Otomobil de karşı şeritten gelen minibüse çarparak durabilmişti. Yaralanan Derin, kaldırıldığı Adana Seyhan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

ETİKETLER
Adana
Sıradaki Haber
Sinop'ta kestane ağaçlarını korumak için avcı böcekler doğaya salındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:14
ABD polisi George Washington Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek kampını dağıttı
16:56
İngiltere, Rusya'nın savunma ataşesini sınır dışı edeceğini duyurdu
16:42
Eskişehir merkezli PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
16:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov'u kabul etti
16:50
Hint hava yolu şirketinde kabin memurları "hasta" oldu: 90 kadar uçuş iptal
16:30
Muğla'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Özgün haliyle yeniden inşa edilen Kasımpaşa Mevlevihanesi irfan ocağı olarak hizmet verecek
Özgün haliyle yeniden inşa edilen Kasımpaşa Mevlevihanesi irfan ocağı olarak hizmet verecek
FOTO FOKUS
ABD polisi George Washington Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek kampını dağıttı
ABD polisi George Washington Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek kampını dağıttı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ