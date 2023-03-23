Depremlerin ardından Çelikhan ilçesine yardım çalışmaları gerçekleştiren Gümüşhane Belediyesi, ramazan ayı için Zafer Mahallesi Çarşı Meydanı'nda iftar çadırı oluşturdu.

Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Ceylan, iftar çadırının 300 kişilik olduğunu belirterek, "Bin kişilik yemek çıkartacağız. Talep fazla olursa aşevimizin kapasitesini artıracağız. Yardımlardan dolayı Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut'a teşekkür ediyorum" dedi.