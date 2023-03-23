Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane Belediyesi Adıyaman'da depremzedeler için iftar çadırı kurdu
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Gümüşhane Belediyesince 300 kişilik iftar çadırı kuruldu.
Depremlerin ardından Çelikhan ilçesine yardım çalışmaları gerçekleştiren Gümüşhane Belediyesi, ramazan ayı için Zafer Mahallesi Çarşı Meydanı'nda iftar çadırı oluşturdu.
Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Ceylan, iftar çadırının 300 kişilik olduğunu belirterek, "Bin kişilik yemek çıkartacağız. Talep fazla olursa aşevimizin kapasitesini artıracağız. Yardımlardan dolayı Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut'a teşekkür ediyorum" dedi.
Etiketler: Gümüşhane
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