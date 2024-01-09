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Güncel
AA 09.01.2024 20:35

Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'in vefat eden annesi Fatma Çimen'in cenazesi toprağa verildi.

Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu dün 80 yaşında yaşamını yitiren Fatma Çimen için Kemaliye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Çimen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Saygın, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Saltık, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti il başkanları, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Fatma Çimen'in cenazesi, İl Müftüsü Hüseyin Gün'ün öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Emirler Mezarlığına defnedildi.

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