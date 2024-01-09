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Güncel
İHA 09.01.2024 20:11

Batman’da özel ağaçlandırmaya 38 milyon lira hibe desteği

Batman’da Orman Genel Müdürlüğünce yürütülen “Özel Ağaçlandırma Projesi” çerçevesinde 835 çiftçiye 38 milyon liralık hibe desteği sağlandı.

Batman’da özel ağaçlandırmaya 38 milyon lira hibe desteği

Özel Ağaçlandırma Projesi çerçevesinde hem kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlara alternatif gelir sağlamak hem de köylülerin ormanları sahiplenmesini sağlamak amacıyla bozuk ve açıklık vasıftaki ormanlık alanlar vatandaşlara tahsis edilerek, gelir getirici ağaç türü ile ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor.

Bu çerçevede Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 2023 yılında özel ağaçlandırma faaliyetlerinde ilk sırada yer alan Batman'da İl Orman İşletme Müdürlüğü'nün destekleriyle 17 bin 600 dekar alanda çiftçilere 400 bin Antep fıstığı fidanı dağıtılarak, toprakla buluşturuldu. Projede toplam 835 çiftçiye 38 milyon lira hibe desteği sağlanmış oldu. 

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