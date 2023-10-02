Çok Bulutlu 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 02.10.2023 13:50

Gümüldür Fayı'nda bilimsel inceleme başlatıldı

Eski deprem izlerini ve sarsıntı potansiyelini araştırmak amacıyla Gümüldür Fayı'nda hendek açılarak inceleme başlatıldı.

Gümüldür Fayı'nda bilimsel inceleme başlatıldı
[Fotograf: AA]

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, araştırmaya Afyon Kocatepe, Sivas Cumhuriyet ve Çukurova üniversitelerinden bilim insanlarının da katıldığını belirtti.

İzmir'deki 17 diri faydan biri olan Gümüldür Fayı'nın ilk kez incelendiğini ve fayın 6,8 büyüklüğündeki depreme neden olma potansiyelinin bulunduğunu aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:

"Gümüldür Fayı, deprem üretme potansiyeli çok yüksek olan; Payamlı ve Özdere arasında kalan bölgede, 30 kilometre uzunluğunda ve Kuşadası Körfezi'nin kuzey sınırını oluşturan bir fay niteliğinde. Açtığımız hendek ile fay kesitinden örnek alarak eski depremlerin yaşını bulmak için inceleme yapacağız. Sonrasında ise fayın özellikleri, geçmişte ürettiği depremler ve üretme sıklıkları gibi sonuçlara ulaşmayı planlıyoruz. Kazılan hendek ve alınan örnekler; bizlere fayın ne büyüklükte deprem üretebileceğini, üretme periyodunu ve bunun sonucunda da alınabilecek önlemleri gösterecek."

Fayın, 30 Ekim 2020'de İzmir'de yıkıma yol açan depremin enerjisine cevap verme durumunu da araştırdıklarını vurgulayan Sözbilir, "Elde edilecek veriler, kamu kurumlarıyla paylaşılacak ve alınacak tedbirlerin temelini oluşturacak." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Dağcılar dondurucu soğukta Ağrı Dağı'na tırmandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:11
Hindistan, pilotlar ve kabin memurlarının parfüm kullanmasını yasaklamayı planlıyor
15:08
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: Ukrayna'yı desteklememek hata olur
15:10
Beşiktaş'ta kaya parçaları evlerin üzerine düştü
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Bozlağan için başsağlığı mesajı
14:52
Sırbistan, Kosova sınır hattındaki ordu mensuplarının sayısını azalttığını duyurdu
15:02
Ordu'da hamsiyle hazırlanan içli tava tescillendi
Artvin'de kayıp tarihi çeşmenin kitabesi bulundu
Artvin'de kayıp tarihi çeşmenin kitabesi bulundu
FOTO FOKUS
Kavga eden iki yolcu kalp krizi geçirdi: O anlar kamerada
Kavga eden iki yolcu kalp krizi geçirdi: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ