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Güncel
AA 02.10.2023 12:59

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonları: 30 tutuklama

Eskişehir'de eylül ayında polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 145 şüpheliden 30'u tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonları: 30 tutuklama
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eylül ayında uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında il genelinde "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan 24 olayda 41 şüpheliye işlem yapıldığı belirtildi.

"Uyuşturucu madde kullanma" suçundan ise 79 olayda 100 şüpheliye işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Uyuşturucu madde özendirme" suçundan 1 olayda 1 şüpheliye işlem yapılmıştır. Toplam 104 olayda 142 şüpheliye işlem yapılmış 30 şüpheli adli makamlarca tutuklanmış, 112 şüpheli serbest bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Şüphelilerden toplamda 6 kilo 402 gram esrar, 1 kilo 914,78 gram sentetik uyuşturucu, 166,96 gram eroin, 12 bin 847 sentetik hap, 2 tabanca, 6 fişek, 7 hassas terazi ele geçirildi. 500 lira nakit paraya ise el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan 3 farklı çalışmada ise gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin ise tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Olayda, 1238 gram esrar, 3 gram sentetik uyuşturucu ve 23 kök kenevir ele geçirildi.

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