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Güncel
AA 02.10.2023 12:02

Bursa'da aranan 10 kişi yakalandı

Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalanırken, bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa'da aranan 10 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde vatandaşların huzuru için kent merkezinde uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada 793 kişinin sorgusu yapılırken, aralarında çeşitli suçlardan aranması olan toplam 10 kişi ekiplerce gözaltına alındı.

Aramalarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Birçok noktada trafik uygulaması da gerçekleştiren Bursa polisi, trafiği tehlikeye sokan 8 araca yaklaşık 10 bin lira ceza kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü, uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, toplumun huzurunu korumak amacıyla yapıldığını belirtirken, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtildi. 

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