Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kilimli ilçesinde düzenlenen operasyonda U.V., F.D., V.B., H.B. ve K.E. isimli 5 şüpheli yakalandı.

Operasyonda ölümcül etkiye sahip 181,67 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde öğütme cihazı ele geçirildi.

F.D., V.B., H.B. ve K.E. isimli şüphelilere kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan işlem yapılırken, U.V. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.