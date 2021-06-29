Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz döneminde 21 farklı branşta ücretsiz spor eğitimi verilecek. Manisa’nın dört bir yanındaki on binlerce öğrenci yine sporun güzellikleriyle buluşacak. Özellikle çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayan, yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sunulan GSB Spor Okulları kapsamında cimnastik, atletizm, atıcılık, basketbol, badminton, boks, eskrim, futbol, güreş, hentbol, judo, masa tenisi, muay thai, okçuluk, tekvando, tenis, wushu, voleybol, karate, yüzme, engelli bireylere yönelik kurslar yapılacak.

İl Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinde uzman antrenörlerin eşliğinde pandemi kurallarına uygun şekilde verilecek olan eğitimler sayesinde haftanın 7 günü çocuk ve gençler sporla buluşacak. 5-18 yaş arasındaki çocuklar ve gençler, 20'nin üzerinde branşta ücretsiz spor yapma imkanı bulacak. Kayıt için Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapılabilecek.

Çocuk ve gençlerin pandemi döneminde uzun süre evlerinde kaldığını, yaz aylarında spora yönlendirilmeleri gerektiğini belirten Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, “Çocuklarımızın gelişimi ve geleceği için onları muhakkak spora yönlendirmeliyiz. Modern tesislerimizle pandemi kurallarına uygun olarak kurslarımızı gerçekleştireceğiz. Velilerimiz çocuklarını yaz boyunca kayıt yaptırabilirler. Tüm Manisalıları yaz spor okullarımıza bekliyoruz.” diye konuştu.

