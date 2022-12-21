Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.088 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 1,7 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.090 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 1.088 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.790 lira, Cumhuriyet altını da 7.260 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,7 artışla günü 1.817 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.813 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde artan resesyon endişeleri ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Bugünün veri gündeminde ABD'de cari işlemler dengesi, tüketici güven endeksi ve 2. el konut satışlarının öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 1075 lira 30 kuruşken satışı ise 1075 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.716 lira satış fiyatı 1.765 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 21 Aralık güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.813,31 dolar

Satış: 1.813,70 dolar

Gram

Alış: 1088,30 lira

Satış: 1088,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.741,57 lira

Satış: 1.790,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 7.128,00 lira

Satış: 7.260,00 lira