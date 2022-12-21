2023 MTV ödemesi ne kadar oldu? Araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek? 2023 MTV tutarları...
2023 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9`dan yüzde 61,5`e indirildi. Araçlara göre 2023 MTV ödemeleri de belli oldu. 2023 MTV ödemesi ne kadar? İşte araçlara göre 2023 MTV tablosu...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerleme oranında motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 50 oranında indirme yetkisini kullandı. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete`de yayımlandı.
2023 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9`dan yüzde 61,5`e indirildi. İşte araçlara göre yeni MTV`ler...
0-1300 motor
Matrahı 70.600 liraya kadar
1-3 yaş: 2.120 lira 4-6 yaş: 1.479 lira 7-11 yaş: 827 lira 12-15 yaş: 623 lira 16+ yaş: 220 lira
Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası
1-3 yaş: 2.330 lira 4-6 yaş: 1.626 lira 7-11 yaş: 908 lira 12-15 yaş: 688 lira 16+ yaş: 242 lira
0-1300 motor
Matrahı 123.700 lira ve üstü
1-3 yaş: 2.545 lira 4-6 yaş: 1.773 lira 7-11 yaş: 993 lira 12-15 yaş: 751 lira 16+ yaş: 262 lira
1301-1600 motor
Matrahı 70.600 liraya kadar
1-3 yaş: 3.694 lira 4-6 yaş: 2.770 lira 7-11 yaş: 1.607 lira 12-15 yaş: 1.135 lira 16+ yaş: 436 lira
Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası
1-3 yaş: 4.065 lira 4-6 yaş: 3.048 lira 7-11 yaş: 1.768 lira 12-15 yaş: 1.245 lira 16+ yaş: 476 lira
1301-1600 motor
Matrahı 123.700 lira ve üstü
1-3 yaş: 4.435 lira 4-6 yaş: 3.324 lira 7-11 yaş: 1.925 lira 12-15 yaş: 1.360 lira 16+ yaş: 520 lira
1601-1800 motor
Matrahı 177.000 liraya kadar
1-3 yaş: 7.179 lira 4-6 yaş: 5.614 lira 7-11 yaş: 3.299 lira 12-15 yaş: 2.014 lira 16+ yaş: 780 lira
1601-1800 motor
Matrahı 177.000 lira ve üstü
1-3 yaş: 7.834 lira 4-6 yaş: 6.121 lira 7-11 yaş: 3.605 lira 12-15 yaş: 2.200 lira 16+ yaş: 851 lira
1801-2000 motor
Matrahı 177.000 liraya kadar
1-3 yaş: 11.310 lira 4-6 yaş: 8.710 lira 7-11 yaş: 5.120 lira 12-15 yaş: 3.048 lira 16+ yaş: 1.198 lira
1801-2000 motor
Matrahı 177.000 lira ve üstü
1-3 yaş: 12.340 lira 4-6 yaş: 9.506 lira 7-11 yaş: 5.585 lira 12-15 yaş: 3.324 lira 16+ yaş: 1.308 lira
2001-2500 motor
Matrahı 221.000 liraya kadar
1-3 yaş: 16.967 lira 4-6 yaş: 12.318 lira 7-11 yaş: 7.695 lira 12-15 yaş: 4.596 lira 16+ yaş: 1.818 lira
2001-2500 motor
Matrahı 221.000 lira ve üstü
1-3 yaş: 18.511 lira 4-6 yaş: 13.437 lira 7-11 yaş: 8.393 lira 12-15 yaş: 5.016 lira 16+ yaş: 1.983 lira
2501-3000 motor
Matrahı 442.300 liraya kadar
1-3 yaş: 23.657 lira 4-6 yaş: 20.583 lira 7-11 yaş: 12.857 lira 12-15 yaş: 6.915 lira 16+ yaş: 2.536 lira
2501-3000 motor
Matrahı 442.300 lira ve üstü
1-3 yaş: 25.811 lira 4-6 yaş: 22.452 lira 7-11 yaş: 14.028 lira 12-15 yaş: 7.545 lira 16+ yaş: 2.766 lira
3001-3500 motor
Matrahı 442.300 liraya kadar
1-3 yaş: 36.031 lira 4-6 yaş: 32.421 lira 7-11 yaş: 19.529 lira 12-15 yaş: 9.748 lira 16+ yaş: 3.571 lira
3001-3500 motor
Matrahı 442.300 lira ve üstü
1-3 yaş: 39.309 lira 4-6 yaş: 35.365 lira 7-11 yaş: 21.303 lira 12-15 yaş: 10.632 lira 16+ yaş: 3.900 lira
3501-4000 motor
Matrahı 708.000 liraya kadar
1-3 yaş: 56.651 lira 4-6 yaş: 48.920 lira 7-11 yaş: 28.808 lira 12-15 yaş: 12.857 lira 16+ yaş: 5.120 lira
3501-4000 motor
Matrahı 708.000 lira ve üstü
1-3 yaş: 61.806 lira 4-6 yaş: 53.364 lira 7-11 yaş: 31.433 lira 12-15 yaş: 14.028 lira 16+ yaş: 5.585 lira
4001 motor ve üzeri
Matrahı 840.700 liraya kadar
1-3 yaş: 92.725 lira 4-6 yaş: 69.531 lira 7-11 yaş: 41.179 lira 12-15 yaş: 18.508 lira 16+ yaş: 7.179 lira
4001 motor ve üzeri
Matrahı 840.700 lira ve üzeri
1-3 yaş: 101.152 lira 4-6 yaş: 75.853 lira 7-11 yaş: 44.924 lira 12-15 yaş: 20.189 lira 16+ yaş: 7.834 lira
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