Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 20 Eylül 2022 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,665 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 20 Eylül'de gram altın 980 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2022... 20 Eylül 2022 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 980 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 984 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 985 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.615 lira, Cumhuriyet altını da 6.600 liradan satıldı.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.665 dolardan işlem görüyor.
Analistler, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı öncesi doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmaya devam ettiğini söyledi.
Fed'in faiz kararının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ile güncellenecek faiz ve ekonomik gösterge tahminlerinin kritik önem taşıdığını vurgulayan analistler, tahvil piyasasındaki hareketliliğin de dikkatle izlenmesi gerektiğini kaydetti.
Para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 84 ve yüzde 16 düzeyinde bulunuyor.
Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 ve 1.620 doların destek olduğunu, 1.690 ve 1720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 980 lira 30 kuruşken satışı ise 980 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.568 lira satış fiyatı 1.603 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 20 Eylül güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.665,31 dolar
Satış: 1.665,70 dolar
Gram
Alış: 980,30 lira
Satış: 980,50 lira
Çeyrek
Alış: 1.568,57 lira
Satış: 1.603,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 6.274,00 lira
Satış: 6.393,00 lira
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