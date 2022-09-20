Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da iki otomobil çarpıştı:1 ölü, 3 yaralı
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki otomobil, Kızılırmak-Sungurlu kara yolu Korçullu köyü mevkisinde K.Ö. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sürücülerden K.Ö. kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü A.K. ile D.K. ve Y.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kızılırmak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Çankırı Trafik Kazası
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