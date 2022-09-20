A.K. idaresindeki otomobil, Kızılırmak-Sungurlu kara yolu Korçullu köyü mevkisinde K.Ö. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücülerden K.Ö. kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü A.K. ile D.K. ve Y.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kızılırmak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.