Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da cinayet hükümlüsü, jandarma ekiplerince yakalandı
Van'da cinayet suçundan aranan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Çaldıran ilçesinde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timinin (JASAT), haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda "töre saikiyle öldürme" suçundan aranan B.H, ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Van
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