Türkiye’nin çeşitli illerinden üniversiteyi kazanarak Muş’a gelen öğrenciler, barınacakları KYK yurtlarına yerleştirilmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik liderleri ve gönüllü üyeler tarafından havalimanı, otogar ve yurt girişlerinde karşılanıyor.

Otobüslerden tek tek alınarak stantlara getirilen öğrencilerin burada hem kayıtları yapılıyor hem de çeşitli ikramlarda bulunularak kenti tanıtan bilgilendirici materyaller veriliyor.

Kayıtları yapılan öğrenciler, güven içerisinde servislere bindirilerek odalarına yerleştirilmek üzere yurtlarına götürülüyor.

Otogara gelen öğrencileri karşılayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, yeni eğitim-öğretim hayatlarında başarı temennisinde bulundu.

"Hiçbir öğrencimizi dışarıda bırakmadık"

Öğrencilerin, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tüm yurtlara yerleştirildiğini kaydeden Taşdemir, şöyle konuştu:

"Yedekte hiçbir öğrencimiz yok. Hem merkezde hem Malazgirt’te hem de Bulanık’taki yurtlarımıza gençlerimizi yerleştirmiş bulunmaktayız. İlimize gelen hiçbir öğrencimizi dışarıda bırakmadık. Kapasite artırımına giderek öğrencilerimizi nezih ve ferah 5 yıldızlı otel konseptindeki yurtlarımızda barındırıyoruz. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. 4071 kişi kapasiteli yurt kontenjanımızı kapasiteyi artırıp, 4200’e yükselterek ilimize gelen hiçbir öğrencimizi boşta bırakmadık. Şu anda KYK yurtlarımıza kayıtlı olan 4200’e yakın öğrencimiz var."