Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 17:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli'de İlköğretim Haftası etkinlikleri
[Fotograf: İHA]
Tunceli’de yeni eğitim öğretim yılı münasebeti ile İlköğretim Haftası kutlama programı gerçekleştirildi.
Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve beraberindeki heyet katıldı.
Salgı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından minik öğrenciler bir gösteri sergiledi.
Vali Özkan burada öğrencilerle sohbet ederken yetkililerden de eğitim öğretim hakkında bilgi aldı.
Etiketler: Eğitim İstiklal Marşı Tunceli
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