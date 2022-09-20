Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,31 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 18,2853'ten tamamladı.

20 Eylül güncel döviz kuru

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,3010'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 18,3530'dan, sterlin/TL yatay seyirle 20,9470'ten satıldı.

Analistler, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı öncesi piyasalarda yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın yüzde 84 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının öngörüldüğünü aktaran analistler, kasım toplantısında ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.

Dolar endeksi, Fed'in şahin politikalarına devam edeceğine ilişkin güçlenen beklentiler sonrası 109,5'le son 20 yılın zirvesinin hemen altındaki seyrine devam ediyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109 seviyesinin destek, 111'in direnç olarak öne çıktığını ifade etti.