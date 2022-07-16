Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 957 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşle paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 azalışla 959 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 957,1 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.573 lira, Cumhuriyet altını da 6.395 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.707 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de güçlenen resesyon endişelerinin dolar talebini artırarak altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York State imalat endeksi ve perakende satışların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 955 lira 30 kuruşken satışı ise 955 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.528 lira satış fiyatı 1.562 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 16 Temmuz güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.707,31 dolar

Satış: 1.707,70 dolar

Gram

Alış: 955,30 lira

Satış: 955,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.528,57 lira

Satış: 1.562,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.112,00 lira

Satış: 6232,00 lira