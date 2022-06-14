Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1008,3 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 azalışla 1.009,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazanarak 1.015 liradan işlem gördü.Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.666 lira, Cumhuriyet altını da 6.790 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.819,6 dolardan işlem görüyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 99 ihtimalle bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak toplantısında 75 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini bildirerek, bu durumun altının ons fiyatında oynaklığı artırdığını ifade etti.

Dünkü yüzde 2,8'lik düşüşün ardından yeni günde altının ons fiyatında tepki alımlarının etkili olduğunu kaydeden analistler, Fed'in faiz kararına kadar oynaklığın yüksek seyredebileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 1008 lira 30 kuruşken satışı ise 1008 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.610 lira satış fiyatı 1.646 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 14 Haziran güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.819,31 dolar

Satış: 1.819,70 dolar

Gram

Alış: 1008,30 lira

Satış: 1008,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.610,57 lira

Satış: 1.646,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.442,00 lira

Satış: 6.564,00 lira