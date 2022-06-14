Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyon karşısında çalışanların yüzünü güldürecek çalışma yapıldığını açıkladı.

Temmuz zammı için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Bakan Bilgin, "Enflasyonun tahribatlarına karşı çalışanların emeğini korumak bizim vazifemiz. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

Temmuz ayına işaret eden Bakan Bilgin, "Sadece kamu çalışanlarıyla emeklileri değil özel sektör emeklileriyle bağkurlulara da çeşitli konumlarda bulunan emekliler dahil hepsini kapsayan sadece enflasyon farkını değil onların sosyal konumlarını destekleyecek çalışma sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan temmuz zammı dönemine vurgu yaparak, "Temmuz ayında enflasyon farkları ile, Ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız." demişti.

Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64 artış gerçekleşti. Bu orana göre yapılan hesaplamalarda memurların alacağı enflasyon farkı yüzde 28,14 olarak görünüyor.

Enflasyon farkı ile ilgili kesin rakam haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra belli olacak. Enflasyon 2022 yılının - Ocak ayında yüzde 11,10, - Şubat ayında yüzde 4,81, - Mart ayında yüzde 5,46, - Nisan ayında yüzde 7,25,

- Mayıs ayında yüzde 2,98 olarak açıklandı.