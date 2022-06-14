AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akbaşoğlu, "Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerimize öğrenci affıyla eğitim öğretim haklarına tekrar geri dönebilmeleri imkanı getiren bir çalışmayı başlattık.

Bunun detaylarını daha sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerimize lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olabilme imkanı tekrar kazandırmak süratiyle bu haklarını kullanabilme imkanını düzenleyen bir yasal düzenlemeyi inşallah temmuz ayından önce teklife dönüştürerek yasalaştırmayı arzu ettiğimizi ifade etmek isterim" dedi.

Öğrenci affı nedir?

Lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayan öğrenci affı; programı kazandığı ya da başladığı halde kayıt işlemi yapmayan ya da herhangi bir nedenden okulla ilişiği kesilen öğrencilerin okula geri dönmesini sağlayan bir düzenleme.

Öğrenci affı kimleri kapsıyor, şartları neler?

Yüksek lisans, doktora ve lisans öğrencilerini kapsayacağı belirtilen 2022 Öğrenci affı şartları henüz belli olmasa da 2018 yılında çıkarılan afta;

"7143 sayılı kanunla kabul edilen Öğrenci Affı; terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini" kapsadığı açıklaması ile duyurulmuştu.