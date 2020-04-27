Göynük Kaymakamlığı, Vefa Sosyal Destek Grubu ve kolluk kuvvetleri ile ilçede bulunan 700 anaokulu ve ilkokul öğrencisine çeşitli hediyeler takdim etti.

Öte yandan 6 öğrencinin de doğum günü olması dolayısıyla doğum günü pastası ile doğum günleri kutlandı.

Göynük Kaymakamı Eyyüp Güngör, öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, pastalarını ikram etti ve yaş günlerini kutladı.