Bolu'da alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Uzunçam Köyü Mezarlığı'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören köylüler, Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler köylülerin de yardımıyla yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.