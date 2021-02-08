Elazığ'da üniversite ve lise öğrencileri gönüllülük esasıyla yürüttükleri çalışma kapsamında köy okullarını yüz yüze eğitime hazırlıyor.

Elazığ'da daha önce depremzedelerin yardımına koşan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede de aktif görev yapan Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi üyesi gençler, bu kez de 15 Şubat'ta tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlanacak köy okullarında okuyan öğrenciler için harekete geçti.

Salgın tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından öğrencilerin rahat ortamda eğitim öğretim görmesi için bir araya gelen gönüllü 50 üniversite ve lise öğrencisi, ellerine aldıkları boya ve malzemelerle köy okullarının yolunu tutuyor.

"İyilik dünyaya hakim olana kadar yorulmak yok." sloganıyla okullarda hummalı bir çalışma yürüten gençler, boya, temizlik, onarım ve soba bakımı yapıyor, odun kırıyor.

Gençler hayırseverlerden temin ettikleri kitap, kırtasiye malzemesi ve giysileri de köy okullarındaki öğrencilere ulaştırıyor.

Gittikleri köylerde çocukların yüzünü güldürmek için onlarla sosyal aktiviteler de yapan gençlerin bir durağı da Elazığ'ın Tadım köyündeki Tadım İlkokulu oldu.

Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi Başkanı Erhan Eğit, AA muhabirine, Tadım İlkokulundaki 50'yi aşkın çocuğa bot, mont, atkı, bere, eldiven, maske, defter, kalem, çanta gibi malzemeler dağıttıklarını belirtti.

Okulların her türlü eksiklerini gidereceklerini ifade eden Eğit, "15 Şubat'a kadar belirlediğimiz 10 köy okulunun her türlü bakımını yapacağız. Tüm arkadaşlarımız bu hizmeti gönüllü yapıyor." dedi.

Eğit, özellikle ücra köylerdeki okullara gittiklerini kaydetti.

Öğrencilere ferah bir ortam sağladık"

Gönüllü gençlerden Melisa Kılıçoğlu, çocukların geleceğine büyük önem verdiğini, bu nedenle çalışmaya gönüllü katıldığını söyledi.

Gönüllere dokunmanın mutluluk verici olduğunu belirten Kılıçoğlu, "Çocuklara çeşitli yardımlarda bulunduk. Kışlık giysiden kırtasiye malzemesine kadar ihtiyaçlarını giderdik. Sıcak şekilde derslerini işlesinler diye odunlarını hazırladık. Boya badana da yaparak öğrencilere ferah bir ortam sağladık. Bir köyde daha çocuklarımızı mutlu ettik. Onlar mutlu oldu, yüzleri güldü. Bizim de yüzümüz güldü." diye konuştu.

Aslı Erbek de çocukları mutlu etmek için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini, aynı zamanda okullarının bakımını yaptıklarını belirtti.

"Okulumuz tertemiz oldu"

Köyde yaşayan çocuklardan Elif Yaman, okulların açılacak olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Ağabey ve ablalarımız geldi, okulumuzun temizliğini yapıp, ihtiyaçlarını karşıladı. Okulumuz tertemiz oldu. Daha önce de gelip, bize yönelik etkinlik yapmışlardı. Her zaman yanımızdalar." diyen Yaman, kendilerine bu desteği sunan gençlere teşekkür etti.