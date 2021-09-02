Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 06:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gölpazarı'nda çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 10 dönümlük bir bahçede çıkan yangın söndürüldü.
Reşadiye Mahallesi Arap Dere mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine Gölpazarı Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Şefliği ekipleri olay yerine geldi.
Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
10 dönüm alanda zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Yangın Orman Yangını Bilecik
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