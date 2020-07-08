Marmara Bölgesi'nin güneydoğusunda doğal güzellikleriyle dikkati çeken Bilecik'in Pazaryeri ilçesi, 8 göleti, muhteşem doğa manzarası, verimli toprakları ve kamp alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

İl merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan ilçeyi, özellikle hafta sonlarında civardaki Bursa, Eskişehir, Sakarya gibi büyükşehirlerden günübirlik tatilciler tercih ediyor.

Bozcaarmut, Küçükelmalı, Büyükelmalı, Günyurdu, Sarnıç, Esere, Dereköy ve Mustafa Eldemir göletleri çevresinde maviyle yeşilin buluşmasına tanıklık eden ziyaretçiler, piknik yaparak stres atma imkanı da buluyor.

Nüfusu 11 bin civarında olan ilçe, kimi zaman nüfusunun 15 katı ziyaretçiyi ağırlayarak turizmde adından söz ettiriyor.

"Pazaryeri, göletleriyle cazibe merkezi haline gelecek"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine, ilçenin turistlerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Göletlerin, kıyısında serinlemek isteyenlere ev sahipliği yaptığını belirten Tekin, "Göletlerimize yurt içi ve dışından yoğun talep var. Kamp faaliyeti, bölgemizde revaçta. Karavanlar da ilçemize gelmeye başladı. Şu an bazı gölet çevrelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bozcaarmut Göleti çevresinde yürüyüş yolları yapıldı. Günyurdu bölgesinde de çalışmalarımız olacak, orada da bisiklet yolları ve kamp için uygun alanlar oluşturulacak. Pazaryeri, göletleriyle cazibe merkezi haline gelecek." diye konuştu.

Tekin, tatilcilerin bölgeden mutlu bir şekilde ayrıldığını vurguladı.

İlçede doğa turizmi alanında çalışmaların sürdüğünü aktaran Tekin, "Tüm doğaseverleri Pazaryeri'ne bekliyoruz." dedi.

Esere Göleti çevresinde piknik yapan vatandaşlardan Avni Yılmaz da Pazaryeri'nin, göletleriyle meşhur olduğunu dile getirdi.

Temiz hava almak için Eskişehir'den Esere Göleti'ne geldiğini anlatan Yılmaz, "Buranın doğası çok güzel, hava temiz. Ortam da sessiz oluyor. Burada huzur bulduğumuz için buraya kaçıyoruz." ifadelerini kullandı.

