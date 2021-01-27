Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gölcük ve Bozdağ'da kar yağışı etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Ödemiş’e bağlı turizm merkezlerinden Gölcük ve Bozdağ'da kar yağışı etkili oluyor.
Bölgede etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Gölcük ve Bozdağ mahalleleri beyaza bürünürken belediye ekipleri, yolları açık tutmak için çalışmalara başladı.
Etiketler: Kar Yağışı
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