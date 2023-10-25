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Güncel
AA 25.10.2023 17:09

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl, ot ve yosunlardan temizleniyor

Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan gölün çevresinde ot ve yosunların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl, ot ve yosunlardan temizleniyor

Bolu'ya 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve her gün çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tabiat parkı içindeki gölde ot ve yosunların artması üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü çalışma yaptı.

Konya Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğünden getirilen göl temizleme makinesiyle bölgede yoğun olarak bulunan ot ve yosunların kesimi yapıldı. Kesilen ot ve yosunlar, daha sonra toplandı.

Ekipler, gölde endemik türden olan nilüferlerin zarar görmemesi için çalışmalarını titizlikle yürüttü.

Bölgede, 3 gün sürecek temizlik çalışmasının ardından tüm ot ve yosunların temizlenmesi hedefleniyor.

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