Göç sırasında bitkin düşen şah kartal, korumaya alındı

İlçeye bağlı Taşpınar köyü yakınında vatandaşlar, boş arazide bitkin bir kartal bulup, yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, yetişkin şah kartalı korumaya alarak veteriner hekime götürdü.

Muayenesinde herhangi bir rahatsızlığa rastlanmayan kartalın göç sırasında yorgun düşerek araziye konduğu değerlendirildi. Gözetim altında tutulan kartal, güç kazandıktan sonra tekrar doğaya salınacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'uncu Bölge Müdürlüğü Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez, köylülerin ihbarı ile araziye gidip kartalı teslim aldıklarını belirterek, `Ergin ve erkek olan şah kartalımız, uzun yıllardır ilimizde görülmemişti. Kartalımızın göç esnasında bitkin düşerek ilimizde görüldüğü anlaşıldı. Şu anda tekrar doğal yaşamına salınmak üzere bakım ve tedavisini yapıyoruz. Tedavisi tamamlanınca kartala çip takılacak ve doğaya tekrar salınacak` diye konuştu.

Veteriner hekim Harun Meriç de `Şah kartal, biraz zayıf kalmış. Boynundaki sıkıntı ile kliniğe geldi; ama çekilen röntgende herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Hayvanımız aşırı derecede halsiz. Bunun için birkaç gün müdürlüğümüzün takibinde olacak. Beslenmesi gerekiyor ve muhtemelen bir hafta içinde doğaya salınacaktır` dedi.