Artvin'de jandarmadan öğrencilere trafik güvenliği eğitimi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla sorumluluk alanlarındaki 275 ilkokul, 151 ortaokul, 163 lise, 22 özel eğitime muhtaç öğrenci olmak üzere toplam 611 öğrenci ile 87 öğretmen ve 200 okul servis araç sürücüsüne uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Eğitimlerde genel trafik güvenliği ve kuralları hakkında bilgi veren ekipler, öğrencilere boyama kitapları ile trafik kurallarını anlatan broşür dağıttı.

Jandarma ekipleri, eğitim öğretim yılı süresince yol kullanıcılarına yönelik eğitimlerinin süreceğini açıkladı.