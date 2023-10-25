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Güncel
AA 25.10.2023 17:00

Taraklı'da tarihi han öğretmenevi olarak hizmet vermeye başladı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan tarihi Hacı Atıf Hanı, öğretmenevi olarak hizmete girdi.

Taraklı'da tarihi han öğretmenevi olarak hizmet vermeye başladı

Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesiyle aslına uygun şekilde restore edilen ve öğretmenevine dönüştürülen Han, törenle hizmet vermeye başladı.

Açılışta konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, tarihi dokusu olan yapıların tekrar ayağa kaldırılmasının ve restore edilmesinin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Bundan sonraki süreçlerde de diğer tarihi eserlerin, tescilli yapıların restorasyonlarının yapılması ve tekrardan turizme kazandırılması gerektiğini belirten Karadeniz, "Bu konuda Valilik olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Restore sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğretmenevimizin Taraklı'mıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı da öğretmenevinin ilçede olmazsa olmaz kurumlardan bir tanesi olduğunu dile getirerek, "Sadece öğretmenlerimizin değil, diğer misafirlerimizin de artık gönül rahatlığıyla Taraklı'ya gelip kalabileceği öğretmenevini ilçemize kazandırdık." ifadesini kullandı.

İlçeye bir güzel hizmeti daha kavuşturmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Pilavcı, destek verenlere teşekkür etti.

"Öğretmenevi 20 yatak kapasitesine sahip"

İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı ise 10 odası ve 20 yatak kapasitesi bulunan hanın, tarihi konak vasfıyla adeta butik otel olarak kullanıma hazır hale getirildiğini anlattı.

Öğretmenevinin restorasyonu ve hazır hale getirilmesi sürecinde büyük katkı sağlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Karadeniz, Başkan Pilavcı, milletvekilleri, kaymakamlar ve emeği geçenlere teşekkür eden Savaşçı, burasının kente uzun yıllar hizmet etmesini diledi.

Açılışın ardından öğretmenevini gezen Vali Karadeniz, restorasyon çalışmaları süren Kültür Evi'nde incelemelerde bulundu, Kaymakam Burak Serttaş ve Başkan Pilavcı'yı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Törene, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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